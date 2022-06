Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gitterboxen gestohlen

Radevormwald (ots)

Langfinger hatten es am Wochenende auf Metall-Gitterboxen abgesehen. Im Tatzeitraum zwischen Sonntag, 11 Uhr, und Dienstag (7. Juni), 6:30 Uhr, gelangten die Täter mit einem Lkw auf ein Firmengelände in der Röntgenstraße. Sie luden insgesamt 50 Gitterboxen ein und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen hatten am Sonntag gegen 11 Uhr verdächtige Geräusche auf dem Firmengelände gehört. Als sie nachschauten, sahen sie einen Lkw mit weißem Auflieger und einem roten Schriftzug.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

