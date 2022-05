Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Oedheim: Unfall verursacht und geflohen - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag oder Dienstag einen in Oedheim geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte zwischen 16.30 Uhr und 6.45 Uhr mit ihrem Gefährt einen in der Hauptstraße geparkten VW Caddy. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Gundelsheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte am Dienstag mit einem Fahrzeug ein Auto in Gundelsheim und fuhr anschließend davon. Kurz nach 15Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den in der Tiefenbacher Straße ausparkenden 27-Jährigen mit seinem E-Klasse Mercedes. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Lauffen: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Lauffen geparkten Pkw entstand von Montagabend auf Dienstagmorgen Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zwischen Montag, gegen 17 Uhr, und Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug den am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße geparkten Fiat Ducato. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin fuhr weiter und kümmerte sich nicht um den verursachten Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: Einbruch in eine Firma - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einer Firma in Neckarsulm. Zwischen Freitag, gegen 17 Uhr, und Montag, gegen 7 Uhr, begaben sich die Einbrecher zu der Firma in der Heiner-Fleischmann-Straße und überwanden den dortigen Metallzaun. Daraufhin öffneten sie das Zugangstor zu dem Gelände. Anschließend entwendeten sie mehrere Gitterboxen und Aluprofile im Wert von mehreren tausend Euro.

Im selben Zeitraum wurde zudem versucht in einen Metallbaubetrieb in der Heiner-Fleischmann-Straße einzubrechen. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen ist Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Schwaigern: Von der Fahrbahn abgekommen

Bei einem Verkehrsunfall in Schwaigern entstand am Dienstagmorgen circa 10.000 Euro Sachschaden. Gegen 5 Uhr verlor ein 44-Jähriger die Kontrolle über sein Auto und prallte in der Paul-Gerhardt-Straße gegen eine Mauer und einen Gartenzaun. Vermutlich geriet der Mann aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte so den Unfall. Der Fahrer blieb unverletzt.

Kirchardt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Montag oder Dienstag mit einem Fahrzeug einen in Kirchardt geparkten Pkw und floh. Die Person touchierte am Abend, gegen 17.30 Uhr, einen in der Industriestraße geparkten Toyota. Der oder die Unbekannte fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Eppingen: Auffahrunfälle

Rund 10.000 Euro Sachschaden und eine verletzte Person sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls auf der Bundesstraße 293 bei Eppingen. Gegen 16.30 Uhr staute sich witterungsbedingt der Verkehr. Dies erkannte ein 32-Jähriger mit seinem Renault Clio vermutlich zu spät und fuhr auf den Ford Focus eines 21-Jährigen auf. Durch den Unfall erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen.

Ein weiterer Auffahrunfall, jedoch mit vier beteiligten Fahrzeugen, ereignete sich ebenfalls gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 293. Nachdem ein Smart und ein Lkw-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste, fuhr erst eine 28-Jährige mit ihrem 1er BMW auf den Lkw auf. Anschließend fuhr ein 31-Jähriger mit seinem 3er BMW auf den 1er BMW auf. Die 28-Jährige und der 31-Jährige wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.

Heilbronn: Fahrräder auf dem Bildungscampus gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Fahrräder vom Bildungscampus in Heilbronn. Zwischen 19 Uhr und 23.15 Uhr begaben sich die Unbekannten zur Hochschule in der Straße "Bildungscampus", durchtrennten die Schlösser mit einem Bolzenschneider und entwendeten vier Fahrräder. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Heilbronn: E-Scooter-Fahrer nach Unfall gesucht

Ein E-Scooter-Fahrer verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall in Heilbronn und floh anschließend von der Unfallstelle. Gegen 21.15 Uhr querte der Unbekannte mit seinem Gefährt die Besigheimer Straße, obwohl die Ampel für ihn rot war. Dadurch prallte er mit dem E-Scooter gegen den Audi A3 einer 31-Jährigen. Hierbei entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Anstatt seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr der Mann mit dem E-Scooter davon. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu wenden.

