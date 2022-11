Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Neusser von mutmaßlichen Taschendieben bedrängt

Neuss (ots)

Am Mittwoch (09.11.) kam es in Neuss zu zwei Taschendiebstählen.

Ein 84-jähriger Neusser wollte gegen circa 11:35 Uhr in eine Straßenbahn an der Haltestelle Niedertor an der Niederstraße einsteigen. Beim Einstieg blockierten zwei weibliche Personen den Eingang. Ein unbekannter Mann griff in die Jackentasche des Seniors und entwendete ein Portemonnaie. Ein Zeuge konnte die drei unbekannten Tatverdächtigten wie folgt beschreiben: Beide Frauen sollen blonde Haare und einen dunklen Teint haben. Sie sollen zwischen circa 20 und 25 Jahre alt gewesen sein. Eine Unbekannte soll circa 160 Zentimeter groß sein. Der Mann, welcher zwischen circa 20 und 24 Jahre alt sein soll, trägt schwarze gelockte Haare und soll einen dunklen Teint haben. Die drei mutmaßlichen Tatverdächtigten entfernten sich in unbekannte Richtung.

Der zweite Taschendiebstahl ereignete sich gegen circa 14:55 Uhr in einem Discounter an der Niederwallstraße. Während des Einkaufs bemerkte eine 69-jährige Neusserin, dass hinter ihr ein minderjähriges Mädchen sowie eine unbekannte Frau standen. Als sie sich umdrehte, rannten die beiden weg. Die Neusserin konnte daraufhin feststellen, dass aus ihrem Beutel ihre Geldbörse entwendet worden war. Beide Frauen sollen circa 160 Zentimeter groß gewesen sein und lange schwarze Haare zu einem Zopf gebunden getragen haben. Die Frau soll mit einem dunkel-oliv-farbenen Steppmantel bekleidet gewesen sein.

Das Kriminalkommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell