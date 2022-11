Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Einbrecher versteckt sich hinter Mauer

Jüchen (ots)

Am Mittwoch (09.11.) machte ein Zeuge in Jüchen an der Baumstraße eine verdächtigte Feststellung. Er wurde gegen 19:15 Uhr auf eine unbekannte Person aufmerksam, welche sich hinter einer Mauer eines Gartens versteckte und sich dann fluchtartig entfernte. Vor dem Einfamilienhaus konnte der Zeuge zudem einen Tresor auf dem Boden liegen sehen. Als die Polizeibeamten eintrafen, konnte nach ersten Ermittlungen ein Einbruch festgestellt werden. Die Terrassentür sowie ein Fenster standen offen und waren beschädigt.

Der mutmaßliche Einbrecher durchsuchte augenscheinlich mehrere Zimmer und konnte von dem Zeugen wie folgt beschrieben werden: Der Mann soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er habe eine schmale Statur gehabt und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Ob etwas entwendet worden ist, wird ermittelt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen und Hinweise. Zeugen können sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

