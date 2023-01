POL-WES: Moers - Brand in einer Doppelhaushälfte

Wesel (ots) - Die Polizei stellt interessierten Journalisten einen neuen Bezirksdienstbeamten für Wesel vor. Johannes Grunden freut sich am Dienstag, 10. Januar, um 9 Uhr auf ein Kennenlernen. Der Treffpunkt ist in Raum 321 des Polizeidienstgebäudes an der Reeser Landstraße 21 in Wesel. Bei dem Termin dabei sind Behördenleiter Ingo Brohl, Abteilungsleiter Rüdiger ...

mehr