LPI-G: Einsatz in Heinrichstraße

Gera (ots) - Gera: Ein im Kleingarten abgestelltes E-Bike nahm ein bislang unbekannter Täter am vergangenem Freitag (22.04.2022) ins Visier. In der Zeit von 12:30 Uhr bis 14:30 Uhr hielt sich der Dieb in der Kleingartenanlage in der Dürrenebersdorfer Straße in Gera auf und begab sich in den Garten eines 41-jährigen Pächters. Dort schnappte er sich das Rad und entkam unerkannt. Die Geraer Polizei ermittelt zum ...

