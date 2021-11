Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zahlreiche Sachbeschädigungen an PKW - Zeugen gesucht

Hameln, OT Rohrsen (ots)

In der letzten Nacht (Freitag den 12.11. auf Samstag den 13.11.) kam es zu zahlreichen Sachbeschädigungen an geparkten PKW im Hamelner Ortsteil Rohrsen auf der gesamten Alten Heerstraße und in den angrenzenden Straßen Hurke und Kuckuck. Dort wurden fast ausnahmslos die rechten Seiten der geparkten Fahrzeuge mittels spitzer Gegenstände zerkratzt. Bislang sind 19 beschädigte Fahrzeuge bekannt geworden. Der Tatzeitraum lässt sich vermutlich auf die Uhrzeit von ca. 21:00 Uhr bis ca. 23:00 Uhr eingrenzen. Zeugen, die in diesem Zeitraum oder auch danach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Hameln unter der Rufnummer 05151/933-222 in Verbindung zu setzen.

