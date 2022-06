Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Geldinstitut

Hochsauerlandkreis (ots)

Eslohe

Im Tatzeitraum von Freitag, 03.06., 16:45 Uhr bis Dienstag, 07.06.2022, 07:50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Bank in der Hauptstraße in Eslohe ein. Die Täter gelangten in den Vorraum der Bank, in dem sich die Geldautomaten und der Münzrollenautomat befinden. Sie hebelten eine Tür zu einem Nebenraum auf, von dem aus sie auf die Rückseite des Münzrollenautomaten gelangten. Die Rückseite des Automaten wurde geöffnet und die Täter entwendeten die Kassette mit dem Bargeld. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter der 0291 / 90 200.

