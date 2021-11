POL-HL: HL-Eichholz-Brandenbaumer Landstraße / Schlüsselbund aufgefunden

Polizeidirektion Lübeck

Schlüsselbund aufgefunden

Lübeck (ots)

Am Samstag (23.10.) wurde in den frühen Morgenstunden ein auffälliges Schlüsselbund im Bereich der Brandenbaumer Landstraße aufgefunden und bei der Polizeistation Eichholz abgegeben. Bisher hat sich niemand gemeldet, so dass die Beamten nun fragen, ob jemand diesen Schlüsselbund vermisst.

Hinweise bitte an die Polizeistation Eichholz unter der Rufnummer 0451-92993930 oder per Mail an Eichholz.pst@polizei.landsh.de .

