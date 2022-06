POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Unfallflucht

Arnsberg (ots) - Am Montagmorgen gegen 01:30 Uhr bemerkte ein Hausbesitzer in der Friedrich-Naumann-Straße etwas Verdächtiges. Er wurde durch ein lautes Geräusch geweckt, machte das Licht an und ging zum Fenster. Als er raus guckte, konnte er noch eine unbekannte Person sehen, die von einem Fenster im Erdgeschoss weglief. Der unbekannte Täter hatte versucht, dass Rollo des Fensters hochzudrücken, vermutlich um ...

