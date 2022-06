POL-HSK: Motorradfahrerin rutscht unter die Leitplanke und verletzt sich schwer

Arnsberg (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Sonntagabend, gegen 22.00 Uhr, eine Gartenhütte in Arnsberg-Oeventrop in Brand. Das Feuer griff auf das angrenzenden Garagendach über. Die Höhe des Sachschadens lässt sich noch nicht beziffern. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Leitstelle ...

mehr