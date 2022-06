Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pedelec-Diebstahl

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 12:15 Uhr wurden in der Mendener Straße und Zur Schefferei fünf Pedelecs entwendet. Die Fahrräder waren alle verschlossen. Die Täter brachen das Schloss auf und entfernten sich mit den Rädern.

Bei einer Tat wurden die Täter beobachtet. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um zwei Männer.

1. Tatverdächtige: circa 1,7 bis 1,75 Meter groß, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze zerrissene Jeans, schwarze Sneaker, schwarze Kappe mit weißem Aufdruck, hellblauer/weißer Rucksack.

2. Tatverdächtige: circa 1,8 bis 1,9 Meter groß, schwarzer Kapuzenpullover, hellblaue Jeans, lila T-Shirt. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell