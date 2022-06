POL-HSK: Wohnungsdurchsuchungen im Drogenmilieu

Hochsauerlandkreis (ots) - Meschede In den Betriebshof der Stadt Meschede in der Straße Auf´m Brinke wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen das verschlossene Tor des Betriebshofes auf und gelangten so auf das Gelände. Dort öffneten sie gewaltsam mehrere Garagen und brachen in mehrere Fahrzeuge ein. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie diverse Baumaschinen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Meschede unter ...

