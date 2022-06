Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Polizeieinsatz an Schule

Arnsberg (ots)

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es Mittwochmorgen an einer Neheimer Sekundarschule in der Graf-Galen-Straße. Ein 17-jähriger Schüler war mit einer Softairpistole zur Schule gekommen. Nachdem er deswegen für den Tag von der Schule suspendiert wurde, soll er geäußert haben, dass er mit einer echten Schusswaffe wiederkommen würde. Durch die eingesetzten Polizisten wurde der Bereich um die Schule großräumig abgesperrt. Schülerinnen und Schüler schlossen sich gemeinsam mit ihren Lehrkräften in den Klassenräumen ein. Der 17-Jährige konnte kurze Zeit später in der Neheimer Innenstadt festgenommen werden. Er trug lediglich die Softair-Pistole bei sich. Eine echte Schusswaffe konnte weder bei ihm, noch an seiner Wohnanschrift gefunden werden. Die Schülerinnen und Schüler konnten das Schulgebäude anschließend verlassen. Der Einsatz wurde in den Mittagsstunden beendet. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 17-Jährige entlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell