Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen gesucht

Arnsberg (ots)

Am Mittwoch gegen 23:55 Uhr erschien eine Frau auf der Polizeiwache in Arnsberg und machte Angaben zu einer Trunkenheitsfahrt. Sie schilderte, dass sich der Fahrer und das Fahrzeug derzeit an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße aufhalten. Bei der Nachschau trafen die Beamten auf einen 26-jährigen Arnsberger mit seinem Auto. Da die Beamten Beschädigungen am Fahrzeug und leichte Verletzungen bei dem Mann feststellten, erhärtete sich der Verdacht, dass es zuvor zu einem Unfall gekommen ist. Die Beamten nahmen Alkoholgeruch bei dem Arnsberger wahr und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfall und zur Unfallstelle machen? Die Zeugin, welche am Mittwoch auf die Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht hat, wird gebeten, sich zur weiteren Sachverhaltsklärung mit der Polizei in Arnsberg unter der 02932 / 90 200 in Verbindung zu setzen.

