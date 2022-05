Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub

Arnsberg (ots)

Am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr wurde einem 81-jährigen Mann aus Arnsberg versucht eine Tragetasche zu entreißen. In der Seißenschmidtstraße war der Arnsberger als Fußgänger unterwegs. Von hinten näherte sich ein unbekannter Täter. Durch das Reißen an der Tasche fiel der 81-Jährige zu Boden, konnte jedoch die Tasche festhalten. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Jahnstraße und anschließend in Richtung Brückencenter. Er war circa 20 Jahre alt, hatte südländisches Aussehen, eine kräftige Statur, kurze schwarze Haare, trug blau-gemustertes Oberteil mit dunkelblauer Kapuze und eine dunkle Jogginghose. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

