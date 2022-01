Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: 8-jähriges Kind von Auto angefahren

Großvargula (ots)

Ein 8-jähriges Kind wollte am Donnerstagmorgen, gegen 6.50 Uhr, die Unterdorfstraße überqueren. Als der Junge hinter einem geparkten Auto die Straße betrat, wurde er von einem aus Richtung Pfarrgasse herannahenden Audi A 3 erfasst. Der Junge lief nach dem Unfall weiter in Richtung Bushaltestelle, wo ihn alarmierte Rettungskräfte aufgriffen. Er hatte offensichtlich Glück und wurde nicht ernsthaft verletzt. Ein Krankenwagen brachte das Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

