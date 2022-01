Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Stromkasten beschädigt, die Polizei sucht Zeugen

Roßleben-Wiehe (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung in der Silvesternacht. Unbekannte beschädigten auf dem Marktplatz in Wiehe einen Energiepoller, von dem aus der Marktplatz mit Strom versorgt wird. Der entstandene Schaden beträgt über 4500 Euro. Vermutlich verursachten Silvesterknaller den Schaden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, entgegen.

