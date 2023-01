Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Unbekannte beschädigen Baustellenampel

Neuenrade (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen dem 13.1. und 16.1. eine Baustellenampel weggeschleppt und dabei beschädigt. Die "mobile Lichtzeichenanlage" stand zuvor an der Osemundstraße, Ecke Industriestraße. Zeugen fanden sie Montagvormittag mit Beschädigungen im hohen dreistelligen Bereich am Schütteloher Weg, Ecke Leopoldweg wieder. Wer hat die Täter beobachtet? Hinweise zur Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Werdohl entgegen. (dill)

