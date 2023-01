Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230102.2 Kiel: Festnahme nach Raub auf Imbiss

Kiel (ots)

Freitagabend kam es in Kiel-Suchsdorf zu einem schweren Raub auf einen Imbiss. Drei tatverdächtige Jugendliche konnten im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamtinnen und -beamte des Polizeibezirksreviers Kiel vorläufig festgenommen werden. Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am 30.12.2022 gegen 21:10 Uhr betrat ein männlicher Jugendlicher den Verkaufsraum eines Imbisses am Rungholtplatz in Kiel. Im Imbiss befand sich alleinig der spätere 51-jährige Geschädigte. Der Jugendliche lenkte diesen ab, so dass zwei weitere Personen den Verkaufsraum ungesehen betreten und sich hinter den Tresen begeben konnten. Hier bedrohten sie den Geschädigten mit einem Messer und entnahmen Bargeld aus der Kasse. Zu dritt flüchteten sie mit einer mittleren dreistelligen Höhe Bargeld durch den Hinterausgang.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahmen Kräfte der Polizei drei tatverdächtige Personen in einem Linienbus vorläufig fest. Es handelt sich um zwei 16-jährige und einen 17-jährigen Kieler.

Die Tatverdächtigen wurden in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel nach Abschluss der Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und werden sich in einem späteren Strafverfahren für die Taten verantworten müssen. Die Kriminalpolizei Kiel, Kommissariat 13, führt die weiteren Ermittlungen.

Eva Rechtien

