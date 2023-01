Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230101.1 Kiel

Kreis Plön: Arbeitsreicher Jahreswechsel für die Polizei

Kiel / Kreis Plön (ots)

Die Polizeibeamtinnen und -beamten in Kiel und dem Kreis Plön haben eine arbeitsreiche Silvesternacht hinter sich, wobei es zu keinen herausragenden Einsätzen kam. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr fielen rund 171 Einsätze an (Vorjahr: 150), die sich mit 133 Einsätzen auf Kiel und 38 Einsätzen auf Plön verteilen. Einen direkten Silvesterbezug haben 66 Einsätze (Kiel: 51 / Kreis Plön: 15).

Weder in Kiel noch im Kreis Plön kam es zu örtlichen Schwerpunkten oder großen Menschenansammlungen.

In elf Fällen (Kiel: 10 / Kreis Plön: 1) mussten Polizeibeamtinnen und -beamten Streit schlichten. Hier kam es zu keinen körperlichen Auseinandersetzungen. Bei zwölf Einsätzen (Kiel: 9 / Kreis Plön: 3) wurde die Polizei allerdings wegen begangener Körperverletzungsdelikte gerufen. Polizistinnen und Polizisten sorgten zehn Mal (Kiel: 9 / Kreis Plön: 1) für Ruhe wegen lauten Böllern oder feiernden Personen. In Kiel musste sich die Polizei um zwölf meist alkoholisierte hilflose Personen kümmern. Es kam in Kiel zu zwei Trunkenheitsfahrten, wobei eine im Zusammenhang mit einem Unfall, die zweite mit dem Führen eines E-Scooters stand.

Desweiteren rückte die Polizei gegen 02:30 Uhr zu einem Raub in Kiel-Gaarden aus. Hier habe sich ein Streit zwischen Bekannten zu einer räuberischen Erpressung entwickelt. Die Ermittlungen dauern an.

Der größte Anteil an Einsätzen stand im Zusammenhang mit Feuern. Die Polizei war bei insgesamt 26 Bränden (Kiel: 22 / Kreis Plön: 4) eingesetzt, um die Feuerwehren zu unterstützen. Zumeist handelte es sich um brennende Müllcontainer oder Unrat. In der Holtenauer Straße kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Brand von mehreren Müllcontainern. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Carport sowie einen Baum über. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Circa 19:40 Uhr zerstörten Unbekannte eine Scheibe einer Schule in der Vaasastraße in Kiel und warfen einen Böller in einen Raum. Ein Hausmeister löschte den Böller sowie brennende Bücher und erlitt dabei eine leichte Rauchgasintoxikation. Auch hier hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

In der Rathausstraße brannten gegen 20:00 Uhr Müllcontainer in einer Tiefgarage. Ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden.

Gegen 01:00 Uhr musste die Feuerwehr noch zwei Roller im Lechweg löschen. Ein daneben parkenden PKW wurde sekundär betroffen.

In der Straße Zum Ehrenhain in Schellhorn brannten um 02:30 Uhr zwei Mülltonnen und ein PKW. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Durch den Brand wurde die Fassade beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Die Pressestelle der Polizeidirektion Kiel ist heute bis 13:00 Uhr für Nachfragen unter den bekannten Rufnummern erreichbar. Ab morgen, 02.01.2023, ist die Pressestelle wieder regulär besetzt und steht für weiterführende Auskünfte zur Verfügung.

Eva Rechtien

