POL-KI: 221227.4 Kiel: Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A215

Kiel (ots) - Seit Beginn des Weihnachtsmarktes in der Innenstadt am 21. November bis zu dessen Schließung am 23. Dezember zeigte die Polizei dort täglich Präsenz. Die Bilanz der insgesamt 33 Einsatztage zeugt von einer friedlichen Stimmung bei Besucherinnen und Besuchern mit nur wenig Einsatzanlässen. Da das Einsatzgeschehen auf dem Weihnachtsmarkt so ruhig war, ...

mehr