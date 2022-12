Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221227.3 Kiel: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen in Mönkeberg

Mönkeberg (ots)

In der Nacht vom 23.12.22 auf den 24.12.22 kam es im Ortsbereich Mönkeberg zu mehreren Sachbeschädigungen und versuchten Straßenverkehrsgefährdungen.

Gegen Mitternacht des 23.12.22 wurde zunächst festgestellt, dass im Bereich der Dorfstraße/Am Eksol Baken einer Baustelle auf die Fahrbahn gezogen und ein Gullydeckel ausgehoben wurde. Eine ähnlich gelagerte Tat begingen der/die Täter im Bereich der Straße Uhlenholt. Hier hoben der/die Täter Rasenkantensteine aus und legten diese auf die Fahrbahn. Im Laufe der Nacht zerstörten der/die Täter weiterhin eine Straßenlaterne in der Straße Uhlenholt mittels eines langen Astes. Zudem wurde eine Schranke in der Strandstraße/Stubenrauchstraße derart verbogen, dass sie nicht mehr funktionsfähig ist. Auch in der Straße Gänsekrugredder gingen der/die Täter gewaltsam gegen eine Grundstückseinfriedung in Form einer Gabione vor und verbogen diese.

Die Polizeistation Heikendorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu der/dem Täter oder den Taten machen können. Hinweise werden unter 0431/1601710 entgegen genommen.

Lisa Leiße

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell