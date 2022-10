Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kollision zwischen Fußgänger und Auto

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer kam es am Dienstag, 4. Oktober 2022, gegen 15.40 Uhr in der Feldmark. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener befuhr die Hans-Böckler-Alle in Richtung Rotthausen, als unvermittelt ein 53-jähriger Gelsenkirchener die Fahrbahn fußläufig querte. Trotz Bremsversuchs kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger verletzte sich dabei schwer und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort zur Weiterbehandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell