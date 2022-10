Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugen nach Raub in der Altstadt gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Von mehreren unbekannten Tätern sind zwei junge Männer am späten Dienstagabend, 4. Oktober 2022, in der Altstadt beraubt worden. Die 18 und 19 Jahre alten Gelsenkirchener wurden von der Gruppe gegen 23.30 Uhr an der Ebertstraße angesprochen und unter Vorhalt eines Hammers dazu aufgefordert, ihnen alle Wertgegenstände wie Smartphones, Kopfhörer und Bargeld auszuhändigen. Mit der Beute flüchteten die Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Die Gesuchten sind etwa 18 bis 20 Jahre alt, circa 1,65 bis 1,75 Meter groß, sehr dünn, trugen medizinische Masken und waren allesamt dunkel gekleidet. Der Haupttäter führte eine auffällige rote Tasche in Höhe seines Gürtels mit sich und trug eine graue Mütze, während die übrigen drei Täter schwarze Kappen aufgesetzt hatten. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat und bittet um Hinweise zu den Tätern an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

