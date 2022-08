POL-PDWIL: Mähdrescher brennt

Üxheim (ots) - Am 11.08.2022 gegen 18:35 Uhr wurde der Polizeiinspektion Daun eine Person gemeldet, welche sich im Bereich der Kirchstraße in Üxheim aufgehalten und sich in deutscher Sprache in abwertender Art und Weise lauthals über deutsche Staatsangehörige geäußert habe. Die Person wurde durch die Zeugen wie folgt beschrieben: 180 cm groß schlanke Gestalt verbal aggressiv kurze schwarze Hose schwarzes T-Shirt möglicherweise alkoholisiert Der Mann habe sich sodann ...

