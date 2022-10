POL-GE: Vollbremsung verhindert Schlimmeres

Gelsenkirchen (ots) - Am Sonntag, 2. Oktober 2022, kam es gegen 21.25 Uhr am Goldbergplatz in Buer zu einer Körperverletzung mittels Bierflasche. Im Nachgang eines verbalen Streits warf ein 32-jähriger Gelsenkirchener eine volle Bierflasche in Richtung eines weggehenden 33-jährigen Gelsenkircheners und traf diesen am Hinterkopf. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus ...

mehr