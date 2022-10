Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeieinsatz wegen aggressivem Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Weil er sich Polizeibeamten gegenüber aggressiv verhielt und drohte, diese anzugreifen, hat die Polizei am Sonntag, 2. Oktober 2022, ein Strafverfahren gegen einen 18-Jährigen eingeleitet. Die Beamten waren gegen 2.35 Uhr von Zeugen alarmiert worden, die angaben, den 18-jährigen Gelsenkirchener und einen 16 Jahre alten Jugendlichen in Resse bei einer Sachbeschädigung an Autos beobachtet zu haben. Eine Beamtin traf die beiden Gelsenkirchener anschließend an einem Schulhof an der Middelicher Straße an. Während sich der 16-jährige Gelsenkirchener kooperativ verhielt, weigerte sich der 18-Jährige den Anweisungen zu folgen und trat mit hinter dem Rücken versteckten Händen auf eine Polizeibeamtin und ihren Diensthund zu. Dieser wehrte einen anstehenden Angriff ab und verletzte den Gelsenkirchener dabei. Da der 18-Jährige aber nicht abließ und erneut auf die Beamten vor Ort zuging, setzten die Einsatzkräfte das zuvor mehrfach angedrohte Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) gegen den Mann ein. Der 18-Jährige wurde anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel positiv aus. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein, von dem sie außerdem bedroht und beleidigt wurden.

