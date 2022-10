Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann stirbt nach Brand in Wohnung

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand, der aus noch ungeklärter Ursache am Montag, 3. Oktober 2022, in einer Wohnung in Erle ausgebrochen war, ist ein 57-jähriger Gelsenkirchener verstorben. Eine Zeugin hatte die Polizei gegen 1.30 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus an der Cranger Straße gerufen. Kräfte der Feuerwehr retteten den Bewohner aus der Brandwohnung, dessen Versorgung ein Notarzt übernahm. Der Mann verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen noch vor Ort. Die Feuerwehr berichtete hierzu bereits am Montag, 3. Oktober 2022, um 10.05 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116260/5335127). Die Kriminalpolizei hat im Anschluss die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell