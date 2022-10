Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugin entdeckt Cannabis-Plantage

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 30. September 2022, wurde die Polizei durch eine aufmerksame Zeugin auf eine Cannabis-Plantage in Hassel hingewiesen. Durch einen Zufall nahm die Gelsenkirchenerin aus den Räumlichkeiten des Gebäudes einen Cannabisgeruch wahr und entdeckte einige Pflanzen. Insgesamt konnten in mehreren Räumen 307 Cannabis-Pflanzen aufgefunden und durch die Polizei beschlagnahmt werden. Es wurden mehrere Belüftungs- und Abluftanlagen sowie diverse Beleuchtungsvorrichtungen und Bewässerungsmöglichkeiten entdeckt. Die Räume des vermieteten Gebäudes wurden versiegelt und die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell