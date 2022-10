POL-GE: Verkehrsteilnehmer verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Gelsenkirchen (ots) - In der Nacht zum Samstag kam es gegen 23:30 Uhr im Ortsteil Feldmark zu einem versuchten Raub. Ein 23-jähriger Essener war auf dem Fußweg entlang des Schwarzbaches in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. Hier wurde er in Höhe der dortigen Brücke über den Schwarzbach von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und aufgefordert sein Portmonee auszuhändigen. Der junge Mann weigerte sich ...

