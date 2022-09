Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub in Bismarck

Gelsenkirchen (ots)

Bislang Unbekannte haben einen Gelsenkirchener an der S-Bahn-Haltestelle "Bergwerk Consolidation" am Donnerstag, 29. September 2022, ausgeraubt. Der 19-Jährige wollte gegen 15.45 Uhr die Rolltreppe zur Haltestelle nehmen, als er von sechs männlichen Personen angesprochen wurde. Als nächstes griff einer aus der Gruppe dem Gelsenkirchener in die Jackentasche und entwendete Geld. Anschließend brachte er den 19-Jährigen zu Boden. Mindestens zwei Personen aus der Gruppe schlugen daraufhin ihr Opfer und beleidigten es. Gleichzeitig entwendeten sie den Schalke-Turnbeutel des Gelsenkircheners mitsamt des Inhalts. Danach ging die Gruppe über die Rolltreppe zur S-Bahn-Haltestelle hinunter.

Alle in der Gruppe hatten schwarze Haare, trugen schwarze OP-Masken sowie dunkle Bomberjacken und Jeanshosen. Sie waren etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und circa 18-22 Jahre alt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der 0209 365 8112 beim Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell