POL-GE: Körperverletzung und Missbrauch von Notruf in Schalke

Gelsenkirchen (ots)

Ein Gelsenkirchener ist am Donnerstag, 29. September 2022, unvermittelt an der Haltestelle "Musiktheater" in Schalke attackiert worden. Der 41-Jährige lief gegen 21 Uhr die Treppe hinunter zu den Gleisen, als ihm mindestens drei Jugendliche entgegenkamen. Nachdem der Gelsenkirchener die Jugendlichen passiert hatte, folgte einer von ihnen ihm die Treppe hinunter und trat den 41-Jährigen mehrmals. Bereits wenige Augenblicke zuvor hatte die Gruppe Jugendlicher einen Feuerlöscher auf dem Bahnsteig entleert, weshalb Zeugen die Polizei alarmiert hatten. Der 41-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Einer der Jugendlichen war circa 14 bis 15 Jahre alt, er trug eine schwarze Cap, eine weiße Jacke, eine zweifarbige Jeans mit Rissen an den Knien sowie blaue Nike-Sportschuhe. Ein anderer Jugendlicher war etwa 16 bis 17 Jahre alt, trug ein helles Oberteil und ebenfalls eine Jeans, die an den Knien zerrissen war. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

