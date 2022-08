Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Handtasche

Ahaus (ots)

1. Tatzeit: 23.08.2022, 12:00 Uhr; Tatort: Ahaus, Coesfelder Straße - Discounter 2. Tatzeit: 26.08.2022, 11:15 Uhr, Tatort: Ahaus, Bahnhofstraße - Verbrauchermarkt

Aus einer am Einkaufswagen hängenden Handtasche haben Unbekannte bereits am Dienstag gegen 12.00 Uhr eine Geldbörse in Ahaus entwendet. Eine Kundin erledigte in einem Discounter an der Coesfelder Straße ihre Einkäufe, als sie von einer Frau in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. An der Kasse bemerkte die Kundin den Diebstahl ihres Portemonnaies. Ob die circa 1,60 Meter große Frau mit dunklem Teint etwas mit dem Diebstahl zu tun hat, ist derzeit unklar. Kurz nach der Tat hoben Täter einen vierstelligen Eurobetrag von ihrem Konto ab. In der Handtasche hatte sich die EC-Karte befunden.

Zu einem weiteren Diebstahl kam es am Freitag in Ahaus. Eine Kundin hatte während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt an der Bahnhofstraße ihre Geldbörse in ihrer im Einkaufswagen liegenden Handtasche verstaut. An der Kasse bemerkte sie den Diebstahl. Bei ihrem Einkauf ist ihr ein circa 1,70 Meter großer Mann aufgefallen, der ihr im Geschäft offensichtlich folgte. Der korpulente Mann war bekleidet mit einem grauen Polo-Hemd sowie einer grauen Cargohose, er hatte dunkle Haare und einen Stoppelbart und sprach mit ausländischem Akzent.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell