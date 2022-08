Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Grütlohn - Parkendes Auto beschädigt

Borken-Grütlohn (ots)

Unfallzeit: zwischen 24.08.2022, 18:30 Uhr, und 25.08.2022, 07:15 Uhr; Unfallort: Borken-Grütlohn, Orakelweg

Einen erheblichen Sachschaden hat ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Borken-Grütlohn an einem parkenden Wagen hinterlassen. Der angefahrene dunkle Ford Kuga hatte am Orakelweg gestanden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

