Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Brandmeldealarme am Mittwoch

Wetter (Ruhr) (ots)

Früh aus den Betten geworfen wurde die Löscheinheit Alt-Wetter am Mittwoch, 29.06.2022. Um 03:43 Uhr klingelten die digitalen Meldeempfänger der Feuerwehrangehörigen zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb an der Ruhrstraße. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte in dem entsprechenden Gebäude konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde einem verantwortlichen Mitarbeiter übergeben und der Einsatz konnte nach einer guten Stunde beendet werden.

Um 09:31 Uhr schrillten dann die digitalen Meldeempfänger der Feuerwehr Wetter (Ruhr) erneut. Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein und Wengern wurden zu einem Brandmeldealarm in einer Bildungseinrichtung in der Straße "Am Grünewald" alarmiert. Durch den Angriffstrupp wurde der entsprechende Bereich kontrolliert. Auch hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da auch dieser Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Die Einsatzstelle wurde an den Brandschutzbeauftragten übergeben und der Einsatz nach einer halben Stunde beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell