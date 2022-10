Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Straßenraub

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagabend gegen 21.00 Uhr kam es im Ortsteil Ückendorf auf dem Festweg zu einem Straßenraub. Die 62-jährige Geschädigte hielt sich dort zusammen mit ihrem Ehemann vor dem Eingangsbereich des dortigen Lidl-Marktes auf. Unvermittelt näherte sich ihr ein Jugendlicher, der sich in Begleitung von sechs weiteren Jugendlichen befand. Dieser versuchte der Frau ihre Umhängetasche zu entreißen, die sie über der Schulter trug. Die Hernerin versuchte noch ihre Tasche festzuhalten, wobei sie zu Fall kam. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Dem Täter gelang es letztendlich der am Boden liegenden Frau die Tasche zu entreißen. Anschließend floh er zusammen mit seinen Begleitern über die Ückendorfer Straße und über den Bühlweg in Richtung Knappschaftshof. Hier wurde die Jugendgruppe vom Ehemann der Geschädigten aus den Augen verloren. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 15 - 17 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild. Er war mit einem weißen T-Shirt mit schwarzen Streifen auf der Brust, einer dunklen Jacke und einem Basecap bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell