Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchtes Raubdelikt im Bereich Revierpark

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Samstag kam es gegen 23:30 Uhr im Ortsteil Feldmark zu einem versuchten Raub. Ein 23-jähriger Essener war auf dem Fußweg entlang des Schwarzbaches in Richtung Lilienthalstraße unterwegs. Hier wurde er in Höhe der dortigen Brücke über den Schwarzbach von zwei bislang unbekannten Tätern angesprochen und aufgefordert sein Portmonee auszuhändigen. Der junge Mann weigerte sich jedoch, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam in deren Verlauf ein Täter ein Messer zog, womit er den Essener im Baubereich verletzte. Auf Grund der starken Gegenwehr flüchteten die Täter anschließend ohne Beute. Der Geschädigte wurde nach Erstversorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 1. Männlich, Südländer, schwarzer Vollbart, deutlich kleiner als der zweite Täter, bekleidet mit schwarzem Pullover, schwarzer Schlaghose und schwarzer Kappe 2. Männlich, Südländer, schwarzer Vollbart, auffällige Hakennase, trug eine graue Jacke ohne Kapuze und eine Cargohose in Tarnfarben mit Taschen an den Beinen. Sachdienliche Hinweise bitte unter den Rufnummern 0209 / 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell