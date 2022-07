Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (vos) - Am 20.07.2022 kam es in der Zeit von 13 Uhr bis etwa 21.20 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in der Straße Neue Wiese zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer beschädigte dabei einen geparkten schwarzen Mercedes Benz C 180 und entfernte sich anschließend, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05181-9116-115 mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

