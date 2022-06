Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch in Baustelle Ellenz-Poltersdorf

Polizei Cochem (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 22.06.22 in einen Baustelle/Rohbau in Ellenz-Poltersdorf ein. Sie durchbrachen eine Gipskartonwand und entwendeten Kupferrohre im hohen Wert. Die Täter dürfte einen Transporter genutzt haben. Die Polizei vermutet, dass die Täter illegale Schrottsammler sind, die die erlangten Metallgegenstände bei Metallverwerter in Geld umsetzen. Hinweise bitte an die Polizei Cochem.

