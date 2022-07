Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwer verletzte Autofahrerin

Welver-Merklingsen (ots)

Am Donnerstag, um 07:30 Uhr, kam es auf dem Merklingser Weg zwischen Merklingsen und Eineckerholsen zu einem Unfall. Eine 19-jährige Frau aus Welver war mit ihrem Audi in Richtung Eineckerholsen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto landete auf der Beifahrerseite im Graben. Die Fahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Pkw entstand Sachschaden von etwa 5000,- EUR (lü)

