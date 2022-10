Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Bierflaschen-Wurf verletzt Gelsenkirchener

Gelsenkirchen (ots)

Am Sonntag, 2. Oktober 2022, kam es gegen 21.25 Uhr am Goldbergplatz in Buer zu einer Körperverletzung mittels Bierflasche. Im Nachgang eines verbalen Streits warf ein 32-jähriger Gelsenkirchener eine volle Bierflasche in Richtung eines weggehenden 33-jährigen Gelsenkircheners und traf diesen am Hinterkopf. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Gegen den 32-jährigen Mann leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell