Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Teure Technik aus zwei Betrieben gestohlen

Gützkow/Görmin (ots)

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht in Gützkow in der Greifswalder Straße und in Görmin in der Böker Straße auf Beutezug gewesen.

In Gützkow wurden aus mehreren John-Deere-Traktoren Receiver sowie Displays für GPS gestohlen. Der Gesamtschaden hier liegt bei etwa 37.000 Euro.

In Görmin wurden GPS-Technik und Bildschirme aus Traktoren der Marke John Deere entwendet. In diesem Fall liegt der Schaden bei etwa 50.000 Euro.

Beide Betriebe liegen nah beieinander. Eine möglicher Zusammenhang zwischen den Taten wird daher geprüft. Der mutmaßliche Tatzeitraum liegt in beiden Fällen zwischen gestern Abend und heute früh.

Es ist davon auszugehen, dass die Täter die gestohlene Technik weiterverkaufen wollen - zum Beispiel über das Internet oder Zeitungsanzeigen. Wer vorhat, demnächst entsprechende Technik zu kaufen, sollte wachsam sein. Wem Anzeigen oder auch konkrete Verkaufssituationen unseriös erscheinen, der sollte sich an die Einsatzleitstelle der Polizei unter 0395 / 55822224 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Ebenfalls bitten wir um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, sofern jemand verdächtige Beobachtungen an den Tatorten im mutmaßlichen Tatzeitraum gemacht hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell