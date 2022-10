Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubtaten in Bulmke-Hüllen und der Altstadt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei sucht im Fall von zwei Raubdelikten am Montag, 3. Oktober 2022, im Gelsenkirchener Süden Zeugen. Gegen 14.45 Uhr wurden zwei Kinder von vier Unbekannten an der Parkanlage an der Kesselstraße/Wanner Straße in Bulmke-Hüllen angesprochen und aufgefordert, ihr Bargeld auszuhändigen. Dabei hielten die Täter den zehn- und den zwölfjährigen Gelsenkirchener fest und durchsuchten sie. Nachdem ihnen das mitgeführte Bargeld abgenommen wurde, verschwanden die vier Unbekannten in unbekannte Richtung. Zwei der vier Tatverdächtigen können beschrieben werden. Die erste Person ist männlich, circa 13 bis 14 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare, trug eine rot-schwarze Jacke mit weißer Aufschrift auf dem Rücken, ein schwarzes Basecap und eine schwarze Bauchtasche. Die zweite Person ist ebenfalls männlich und etwa 13 bis 14 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, trug zur Tatzeit eine graue Jacke und ein lilafarbenes T-Shirt. Die zweite Tat ereignete sich am selben Tag in der Altstadt. Gegen 20.40 Uhr wurde ein 16-jähriger Gelsenkirchener an der Ringstraße/Weberstraße von vier Unbekannten angesprochen. Die Unbekannten drohten dem Gelsenkirchener und durchsuchten ihn vor Ort nach Wertgegenständen. Sie entwendeten ihm Bargeld, sein Mobiltelefon, sein Parfüm und seine kabellosen Kopfhörer. Drei der vier Tatverdächtigen können beschrieben werden. Die erste Person ist männlich, etwa 1,70 Meter groß, hatte das Gesicht maskiert und trug einen grauen Jogginganzug. Die zweite Person ist ebenfalls männlich, etwa 1,70 Meter groß, war ebenfalls im Gesicht maskiert und mit einem schwarzen Jogginganzug bekleidet. Die dritte Person ist männlich, etwa 15 bis 16 Jahre alt, 1,80 Meter groß, hat kurze braune Haare und einen dünnen Oberlippenbart. Die Polizei bittet Zeugen beider Taten, sich zu melden unter der 0209 365 7552 beim Kriminalkommissariat 15 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache.

