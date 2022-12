Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 221230.1 Kiel: Gesunkenes Sportboot in einem Sporthafen in Kiel

Kiel (ots)

Gestern Abend sank ein Sportboot in einem Sporthafen in Kiel-Düsternbrook aus noch ungeklärter Ursache. Personen befanden sich nicht auf dem Boot.

Am 29.12.2022 gegen 21:00 Uhr informierte ein Spaziergänger die Wasserschutzpolizei, dass in einem Sporthafen an der Kiellinie ein Sportboot zu sinken drohe. Die eingesetzten Beamten des Wasserschutzpolizeireviers fanden bei Eintreffen ein vollständig gesunkenes Boot vor. Aufgrund der Wassertiefe lag das Sportboot auf Grund, lediglich die Aufbauten ragten aus dem Wasser.

Die Berufsfeuerwehr Kiel schlängelte das Boot vorsorglich mit einer Ölsperre ein.

Der informierte Eigentümer gab an, dass sich keine Betriebsstoffe im Boot befinden würden. Durch ihn wird die Bergung veranlasst.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Eva Rechtien

