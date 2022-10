Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Pennenfeld: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Polizei stellt zwei tatverdächtige Frauen - Richter ordnet Untersuchungshaft an

Bonn (ots)

Am Samstagnachmittag (29.10.2022) nahmen Polizeibeamte der Wache Godesberg nach einem Zeugenhinweis zwei mutmaßliche Einbrecherinnen in Bonn-Pennefeld fest. Die beiden Frauen sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Zur Tatzeit gegen 14:00 Uhr hatte eine Zeugin die Frauen in dem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf der Marta-Worringer-Straße wahrgenommen und sofort die Polizei verständigt. Die Tatverdächtigen drangen dort in eine Wohnung im 3. Obergeschoss des Hauses ein. Als die Einbrecherinnen kurze Zeit später die Wohnung wieder verließen, liefen sie noch im Treppenhaus in die Arme der alarmierten Polizeibeamten. Bei den beiden Frauen, 41 und 52 Jahre alt, wurde eine hochwertige Uhr und Schmuck aufgefunden, die sie zuvor aus der Wohnung entwendet hatten. Da die beiden Verdächtigen nach den ersten Ermittlungen keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden sie festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm die Kriminalwache die weiteren Ermittlungen. Am Sonntag (30.10.2022) wurden die Frauen auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen zu den Fall aufgenommen. Da bei den Tatverdächtigen weiteres mutmaßliches Diebesgut aufgefunden wurde, prüfen die Ermittler auch, ob das Duo für die Begehung weiterer Einbrüche in Frage kommt.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihre Haus- bzw. Wohnungstür auch bei kurzer Abwesenheit immer ab.

In diesem Fall hatten die Einbrecherinnen leichtes Spiel, da die Tür zu der Wohnung nicht abgeschlossen sondern nur zugezogen war.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell