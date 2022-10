Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Jugendliche bei versuchtem Straßenraub verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Bornheim (ots)

Die Bonner Polizei fahndet derzeit nach vier bislang unbekannten Jugendlichen, die am Samstagabend (29.10.2022) versucht haben sollen, zwei 16-Jährige auf der Secundastraße zu berauben.

Zur Tatzeit gegen 18:40 Uhr standen die beiden 16-Jährigen an der Bushaltestelle "Bornheim Schwimmbad", als die Vierergruppe sich vom Geländer der gegenüberliegenden Europaschule näherte und beide zur Herausgabe ihrer Geldbörsen und Mobiltelefone aufforderte. Als die Jugendlichen dies verweigerten, drohten die Tatverdächtigen ihnen Schläge mit einem mitgeführten Golfschläger an. Einer der 16-Jährigen klingelte daraufhin an einem Haus, woraufhin beide von den vier Aggressoren angegriffen und leicht verletzt wurden. Dabei soll auch der Golfschläger eingesetzt worden sein. Als ein 45-jähriger Anwohner, bei dem die Geschädigten geklingelt hatten, die Tür öffnete, ließen die Tatverdächtigen von den Geschädigten ab und liefen in Richtung der Europaschule davon. Sie wurden dort jedoch im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen. Die vier Jugendlichen können nach bisherigen Angaben wie folgend beschrieben werden:

Erste Person: Bekleidet mit Jogginghose, silbergrauer Jacke der Marke "Champion" mit silber-roten Streifen und bräunlicher Kappe - Bartansatz - Golfschläger.

Zweite Person: Etwa 1,80 m groß - bekldeit mit schwarzer Jogginghose und Kapuzenpulli - goldene Kette - Rucksack.

Dritte Person: Etwa 1,85 m groß - schwarze Locken - bekleidet mit blauer Jeans und schwarzem Oberteil.

Vierter Person: Bekleidet mit schwarzer Jacke mit braunen Streifen - schwarze Locken - leichter Oberlippenbart.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem die Tatverdächtigen zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen sind oder wer Angaben zu ihrer Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell