Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr/Bundespolizei sucht Zeugen

Bietigheim (ots)

Unbekannte haben am Haltepunt in Bietigheim bei Rastatt eine Sitzbank in die Gleise geworfen. Ein Zug der AVG konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr diese vergangene Nacht (10.12) gegen 01:50 Uhr. Hierdurch wurde der Zug beschädigt. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Die rund 50 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Durch den Vorfall mussten die Gleise für 75 Minuten gesperrt werden und es kam zu Zugverspätungen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zu möglicher Täterschaft machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell