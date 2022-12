BPOLI-OG: Erzwingungshaft abgewendet

Kehl (ots) - Bei einer Kontrolle im Bahnhof in Kehl haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag ein gestohlenes e-Bike sichergestellt. Dies hatte ein 44-jähriger deutscher Staatsangehöriger bei sich. Der rechtmäßige Besitzer hatte im April 2021 Anzeige erstattet, nachdem ihm das Rad in Offenburg entwendet wurde. Zur Herkunft des e-Bikes machte der 44-Jährige keine Angaben. Rückfragen bitte an: ...

