BPOLI-OG: Unbefugte Gleisüberschreitung im Bahnhof Offenburg

Appenweier (ots) - Die Beamten der Bundespolizei Offenburg haben heute Morgen einen gesuchten Straftäter verhaftet. Der Mann aus Georgien wurde auf einem Autobahnrastplatz an der BAB 5,Höhe Appenweier, angetroffen. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Diebstahl bestand. Er konnte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen und muss für 55 Tage in das Gefängnis. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg ...

